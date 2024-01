Kriseledelsen i Lillesand kommune skriver på sine hjemmesider fredag at Frivillighetssentralen trenger flere frivillige.

– Frivillighetssentralen har for øyeblikket 15 saker med behov for frivillige til å hjelpe innbyggere i situasjoner som utgjør fare for liv og helse. Kommunen oppfordrer alle som har muligheten til å delta i en større dugnad til å melde seg frivillig til Frivillighetssentralen, skriver kommunen klokken 13:00.

Det kan gjøres ved å kontakte Frivillighetssentralen på telefon 977 78 558.

Kommunen oppfordrer også til å utforske i eget nabolag for å identifisere behov for hjelp.

– Det anbefales å ha på seg tilstrekkelig med klær, refleksvest, samt og mat og drikke når du skal ut og måke. Ved akutt fare skal nødetatene kontaktes.

Mandag fortsetter ansatte på rådhuset å jobbe hjemmefra, mens øvrige kommunale ansatte forventes å møte på jobb som vanlig.