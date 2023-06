Den ferske meningsmålingen viser at Thor-Erling Engemyr og Arbeiderpartiet er på etterskudd i kampen mot Einar Holmer-Hoven og Høyre. Skal vi tro målingen er Høyre nå mer enn dobbelt så store som sin nærmeste utfordrer. Foto: Christian Nørstebø

Fersk meningsmåling: Dramatiske endringer i Lillesand

Høyre stormer fram, mens Senterpartiet kollapser i Lillesand på Sentio Research Norges ferske meningsmåling. Dersom valgresultatet blir som denne løypemeldingen er mulighetene for at Einar Holmer-Hoven kan fortsette i ordførerstolen meget gode. – Et godt utgangspunkt, smiler en fornøyd ordfører.