Det er det store stridsspørsmålet når administrasjonen nå inviterer politikerne til å gå videre med et mulighetsstudie med to alternativer - ett med parkering på Tomta som i dag og ett hvor bilene henvis til «bakgaten».

Begge alternativ inneholder 14 parkeringsplasser og 2 HC parkeringsplasser. Det er også mulig å tilrettelegge for ladestasjon ved begge alternativ.

Bussen må bort

Den største forskjellen mellom dagens situasjon på Tomta og det mulighetsstudien forsøker å belyse, er ifølge saksutredningen at det er tatt konkret stilling til (i begge alternativ) at dagens bussløsning må endres.

– Dagens løsning er at bussen kjører inn på øvre del av Tomta og kjører ut på nedre del, utenfor “Storkiosken”. Tilbakemeldinger fra både innbyggere, næringsdrivende og veimyndigheter peker på at bussen kan oppleves som et forstyrrende element og at det skaper trafikkfarlige situasjoner, heter det i saksutredningen, hvor det også opplyses at man vil forsøke å få inn et vannelement på Tomta, samt benytte nedre del av plassen til uteserveringsområde, eller bare utendørs sittegrupper uten tilknytning til servering.

Når det gjelder parkeringsalternativene skriver administrasjonen:

Alternativ 1

I alternativ 1 løses parkering med parkeringsplass på Tomta. Det er i tråd med gjeldende reguleringsplan (områdereguleringsplanen for sentrum). Et stort område mellom “Storkiosken” og parkeringsplassen tilgjengeliggjøres for menneskelig aktivitet og ferdsel ("torg"). Det tilrettelegges for en mer definert og tilgjengelig parkeringsplass enn dagens løsning. I alternativet er parkeringsplassen tydelig adskilt fra øvrige områder for å unngå trafikkfarlige situasjoner og for å vise et tydelig skille mellom parkering og oppholdsområder.

“Bakgaten” som går mellom folkehøgskolen og motellet/Frikirka/"Storkiosken" ("gågaten" i områdereguleringsplanen") defineres som engjennomkjøringsgate som tillater varelevering og kjøring til eiendommer.

I dette alternativet er det ikke avsatt areal til grøntområde. En realisering av alternativ 1 vil mest annsynlig være lettere å gjennomføre enn alternativ 2, grunnet at det er i tråd med gjeldende regulering og at det i stor grad er “mest likt” dagens situasjon.

Alternativ 2

I alternativ 2 løses parkering langs “bakgaten” mellom motellet/Frikirka/«Storkiosken» og folkehøgskolen, som kantparkering. Det er plass til 6 biler i øvre del og 8 biler i nedre del. Kantparkering bidrar til å “skjule” og trafikk vekk fra Tomta og tildeler mer plass til menneskelig aktivitet og større fleksibilitet i utforming og bruk. Det kan også bidra til at “bakgaten” får en ny giv og intensjon, fremfor at det er en udefinert bakgate som oppleves mørk, uoversiktlig og rotete.

I dette alternativet frigjøres mer plass som kan brukes til grøntområde, som er et visuelt og innbydende element inn i det ellers grå arealet. Grønne elementer er også viktig og bra for overvannshåndtering, særlig i sentrumsområder som ellers består av grå arealer uten naturlig drenering. Med kantparkering som løsning tillates toveis- eller enveiskjøring gjennom “bakgaten”, sånn som i dag.

En realisering av alternativ 2 vil mest sannsynlig være mer utfordrende å gjennomføre da det krever ny regulering og mer opparbeidelse.