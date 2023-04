Farevarsel for skogbrann: - Store områder kan bli berørt

Det er i dag sendt et farevarsel for deler av Østlandet og Agder, som er gyldig fra onsdag ettermiddag. Ellers er det flere aktive farevarsel for kyst- og fjordstrøk på strekningen Åna-Sira til Bodø, med gyldighetstid frem til helgen