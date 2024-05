07.00 Salutt

08.00 Flaggheising ved sykehjemmet og minnestøtta v/speidere og musikkorps

Birkenesparken

09.15 Skolene og barnehagene møter opp og finner sine plasser

09.25 Hilsen for dagen. Flaggheising med korps og allsang: «Ja, vi elsker» 1. vers 09.30 Barnetoget starter.

Sentrum

10.15 Barnetoget ankommer sceneområdet

Hilsen fra hovedkomiteen Tale og kransenedlegging ved minnestøtta v/elever fra Valstrand skole Allsang med forsangere og korps

11.00 Festgudstjeneste med Den norske kirke og Birkeland Frikirke i frikirkens lokaler

Kaféer og spisesteder åpner

Lekene og naturstien åpner

12.30 Birkenes Hornmusikk spiller fra scenen på Tobias jorde

14.00 Birkeland musikkorps m/venner spiller

14.15 Tale for dagen v/Wenche og Salve Eieland

Allsang med forsangere og korps, «Birkelandssangen»

Folketoget

14.30 Folketog – oppstilling og avmarsj

Bilkortesje

16.30 Oppmøtetidspunkt ved Foss bad, Tollenes. Avgang kl 17.00. Kjørerekkefølge: Steinars Garasje Dø Mopedos Veteranbiler Andre biler

Folkefest i Birkeneshallen

18.00 Birkenes Hornmusikk spiller mens vi finner plassene våre

18.30 Folkefesten starter

Roald Rokseth er dagens taler. Festen vil også by på innslag fra årets UKM, Soul Children og Bygdekoret vil synge, Hornmusikken spiller og selveste Bjørn Olav Hartvigsen fra The Voice kommer! Så her blir det innslag for både store og små.