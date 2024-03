Lillesand kommune må innføre umiddelbar byggestopp i Høvåg. Det kom frem i et notat fra administrasjonen i forkant av inneværende politiske møterunde.

Ifølge notatet er byggestoppen et resultat av at bystyret ikke fulgte opp administrasjonens forslag til handlingsplan for vann- og avløp. Politikerne valgte å redusere investeringsnivået og begrunnet dette med at avgiftsøkningen for innbyggerne ellers ville bli for høy.

– Forurensningsloven stiller klare krav til behandling av avløpsvann og hvor mye forurensning som tillates. Siden renseanlegget har nådd sin maksimale kapasitet og ikke oppfyller rensekravene, vil ny påkobling til Høvåg renseanlegg forverre situasjonen, og vil være ulovlig. Følgeeffekten av dette, blir at frem til det er satt ett konkret tidspunkt for ombyggingen av renseanlegget på Høvåg, vil det ikke være lov for kommunen å gi tillatelse til byggesøknader som krever tilknytning, heter det i notatet.

Stans i byggetillatelser vil ifølge administrasjonen ikke påvirke hus som allerede er under bygging, men derimot nye bygg som skal ha tillatelser som medfører økning i utslipp for Høvåg renseanlegg.

Fikk ikke svar

Nå har saken vært behandlet i plan- og miljøutvalget, samt formannskapet.

Andreas Brovig (H) beskrev i formannskapet byggestoppen som dramatisk:

– Da vi behandlet saken i høst, oppfattet vi ikke at utsettelsen ville føre til umiddelbar byggestopp. Hadde vi visst dette, hadde vi ikke vedtatt utsettelse av Høvåg renseanlegg, sa Andreas Brovig (H).

Bystyret behandlet den reviderte handlingsplanen i slutten av januar i år.

– Og jeg spurte konkret, i forkant av forrige bystyremøte, om utsettelsen førte til byggestopp. Det fikk jeg ikke svar på før 15. februar, i et brev datert 6. februar, fortalte Brovig.

Krever svar

Politikerne er enstemmige og tydelige, og krever flere svar før bystyret 6. mars:

– Saken tas til orientering og PMU forventer at saken som vil bli fremmet for bystyret inneholder alternativer som medfører at byggestopp oppheves umiddelbart, heter det i innstillingen.

I formannskapet foreslo Aina Adriansen Munthe (Ap) en ekstra setning, denne ble også enstemmig vedtatt:

– Kommuneadministrasjonen kontakter Statsforvalter i Agder for veiledning for videre arbeid med å unngå byggestopp i Høvåg i sak om vann og avløp i Lillesand kommune. Målet er å finne et spillerom og eventuelle løsninger innen lovverket.