Ragnhild E. Andersen er kommunalsjef oppvekst i Lillesand kommune. Foto: Truls Bjørkum Larsen

– Betydelig færre 9A-saker i Lillesand

Ragnhild er kommunalsjef i en av kommunens mest komplekse kommunalområder, nemlig oppvekst. Etter et år i stillingen har hun fått god nytte av sin tidligere erfaring som lærer og rektor, og kan fortelle at det er et godt skolemiljø i byen.