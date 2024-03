Politiet har fått melding om en båt som har blitt lagt ved Hellekilen for cirka en ukes tid siden. På meldingstjenesten X ber politiet om at folk som kjenner til båten tar kontakt med dem.

– Politiet ønsker kontakt med eier for å avklare om den er stjålet etter om det er andre årsaker til at den er lagt der den ligger, heter det i meldingen fra politiet i Agder, som opplyser at det trolig er snakk om en båt av typen Bever 470.