– Jeg har alltid vært begeistret for slike prosjekter – på godt og vondt, for det er som regel kostbart. Man vet aldri helt nøyaktig hva det vil koste før det står ferdig.

Det sier arendalitt og byggmester, Asle Thorsen, mens han skuer utover bygget i Østre Gate i Lillesand.

For lokale er eiendommen, som han i fjor betalte 9,1 millioner kroner for, kjent som «Knudsens Bakeri».

– De var berømte for sine nydelige linseboller, sier Thorsen og fortsetter:

– 1855 hevdes bygget å være fra. Jeg har ikke sett dokumentasjonen på det, men jeg tviler ikke på at det stemmer.

LILLE-SAND: Oppussingen av bygget vil starte i mai i år. Allerede til neste sesong håper Thorsen å kunne åpne dørene for gjester og turister ved hotellet «Lille-sand». Foto: Torstein Vehusheia / Trollvegg Arkitektstudio

– Fantastisk

Når Thorsen er ferdig med oppussingen er det derimot ikke boller og bakstverk, men husrom som vil tilbys.

Med 26 ekstra sengeplasser i byen håper han dette vil komme hele Lillesand til gode når hotellet står ferdig.

Blant dem som har stilt seg utelukkende positiv, er eierne bak Lillesands foreløpig eneste ordentlige hotell i sentrum

– Lillesand Hotel mister i dag en del gjester til Kristiansand i forbindelse med konferanser fordi de mangler noen ekstra rom. Med oss inni bildet, så tror de nå at omsetningen deres vil kunne øke også, forteller byggmesteren.

Ordfører Einar Homer-Hoven mener hotellprosjektet, som også er omtalt av Lillesands-Posten, blir en etterlengtet satsing.

– Fantastisk, er hans umiddelbare respons før han fortsetter:

– Lillesand trenger flere overnattingsplasser, det er det ingen tvil om. I motsetning til andre byer som arranger større konferanser året igjennom, mangler Lillesand overnattingskapasitet for å gjøre det samme.

IVRIG: Byggmester Asle Thorsen gleder seg til å sette i gang med arbeidet. Han forteller at hotellet mest sannsynlig vil kunne stå ferdig neste år. Foto: Håkon Raa

– Vil koste 15–20 millioner

Ifølge Thorsen har han en forkjærlighet for eldre, ærverdige bygg. På grunn av dette har han også fått hjelp av Else «Sprossa» Rønnevig til å tilbakeføre bygget til fordums prakt.

– Jeg er kanskje født en generasjon eller to for sent, for jeg har mer sans for den gamle typen arkitektur. Jeg liker det nye også, men det må jo passe inn. Akkurat dette er hva jeg føler jeg kan best.

– Hvor mye må du ut med?

– Jeg regner med at det vil koste 15–20 millioner. Det tipper jeg må til, men jeg tror det er riktig tid å starte på, for jeg merker på henvendelsene at det er en del lokale håndverkere som er sultne på oppdrag. Interessen er stor.

Med seg på investeringssiden har han også fått selskapet ConnectIn, som har en 33 % eierpost. Reiseselskapet vil også ta for seg de administrative oppgavene ved driften av hotellet.

– Dette skal være et ubemannet hotell hvor alt skal foregå gjennom nettet, forteller byggmesteren.

Nekter å pensjonere seg

I år kan også arendalitten feire 40 år i bransjen.

– Som 64-åring begynner jeg å dra på årene, men jeg kommer ikke til å holde på med noe annet inntil de graver meg ned, humrer Thorsen.

– Har du diagnosen «mark i rumpen»?

– Når jeg gikk på skolen så fantes det ingen ADHD-diagnose, men jeg hadde nok fått den i dag. Folk spør meg når jeg skal pensjonere meg, men jeg vet ikke hva jeg skal finne på – annet enn hva jeg syns er gøy.

– Og nå blir du hotellkonge også?

– Haha! Hotellkonge, ja. Det kan du si. Jeg blir nok ikke det, men å holde på med slike bygg kommer jeg til å fortsette med. Jeg synes jo dette er kjempegøy og så lenge det er gøy, hvorfor ikke bare fortsette?