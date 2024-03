Onsdag var plasseringen av «De reisendes hus» igjen oppe til behandling i formannskapet i Lillesand.

Formannskapet vedtok for et drøyt år siden å sette ned en arbeidsgruppe til å vurdere tomter for permanent plassering av huset. Prosjektgruppa består av representanter for LOR - Landsorganisasjonen for Romanifolket, kulturminnevernet og Lillesand kommune.

Med midler fra Riksantikvaren, har de fått hjelp av Multiconsult til å lage en mulighetsstudie. Ifølge saksutredningen har man sett på Kaldvell, Skauerøya, Slåttholmen, Gullholmen, Verven og Kokkenes som aktuelle alternativer.

Prosjektgruppa og mulighetsstudiet konkluderer med å anbefale Kokkenes som det beste alternativet:

– Lokalisering til Kokkenes vil kunne innebære at huset, og aktivitetene det skal romme, knyttes nært til miljøet og virksomheten på Verven. Det vil kunne bli en naturlig del av kystkultursenteret og tilføre dette et element som få, om noen, tilsvarende sentra eller museer kan oppvise. Som en del av et større og bredere miljø som til sammen vil kunne bli en betydelig attraksjon for Lillesand sentrum, vil også det gode, eksisterende samarbeidet med Lillesand by- og sjøfartsmuseum kunne videreføres på en rasjonell måte, heter det i mulighetsstudiet.

Nytt nei

Flertallet av formannskapet (seks mot tre) valgte onsdag å stemme for administrasjonens forslag til innstilling. Her står det, blant annet:

«Lillesand bystyre kan imidlertid ikke godkjenne plassering av De reisendes hus på Kokkenes. Det må foreligge en helthetlig plan for utvikling av Kokkenes før enkeltstående tiltak kan godkjennes der.»

Prosjektgruppa bes om å på nytt vurdere andre alternativ fremlagt i mulighetsstudien.

– Kokkeneskaia er et av de mest verdifulle områdene i byen. Skal vi få en god bruk av det, må vi ha en godt gjennomtenkt og helhetlig plan for området. Da blir det galt hvis vi nå sier ja til en permanent plassering. Jeg kan ikke se at det er problematisk at vi bruker noe lengre tid, sa Arnt Helleren (Pp).

– Ikke i konflikt

Espen Lia (SV) foreslo å si ja til plasseringen på Kokkenes (alternativ 5 i mulighetsstudiet):

– Dronebildet som følger saken viser at det glir fint inn i nærmiljøet og at det vanskelig kan komme i konflikt med framtidig bruk av hele området.

Ville si ja: Foto: Christian Nørstebø

– Å skyve prosjektet ut i et uvisst framtidsperspektiv på grunn av reguleringsmessige uklarheter, vil kunne skape usikkerhet rundt videre statlig og regionalt engasjement. Dessuten må huset flyttes fra sin nåværende, midlertidige plassering innen rimelig tid, begrunnet han.

Lia fikk støtte av Arbeiderpartiets to representanter, som var bekymret for at jobben med å lage en helhetlig plan på Kokkenes ville trekke for langt ut i tid:

– Det har ikke skjedd noe der 20–30 år, selv om det mange krefter som vil, sa Aina Adriansen Munthe (Ap).

Utålmodig: Foto: Christian Nørstebø

– Jeg var negativ til plasseringen forrige gang. Men nå har jeg snudd, på grunn av en god utredning, samt leserinnlegg og engasjementet rundt, sa Thor-Erling Engemyr.

– En mulighetsstudie for hele Kokkenes ligger forferdelig langt frem i tid. Det har man forsøkt på siden 80-tallet. Og jeg vil gjerne at man skal ha fått til noe på Kokkenes før jeg går i grava, fortsatte Engemyr.

– Det er greit nok at representanten fra Arbeiderpartiet vil at det skal skje noe på Kokkenes før han dør. Det har ikke jeg noe håp om, og føler ikke behov for det heller. Jeg synes Kokkenes kan ligge inntil til de gode ideene kommer, svarte Helleren.

Og en «helhetlig plan» kommer neppe med det første:

– Vi bør vente med å lage en helhetlig plan for Kokkenes, til vi har en idé om hva vi vil. Enten et kommunalt investeringsprosjekt, eller en privat aktør som vil bygge noe vi kan slutte oss til. Å lage en plan nå, er egentlig meningsløst og bortkastet arbeid, opplyste kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe.

Videre til bystyret

Oddbjørn Kylland (Sp) foreslo at «Bystyret stiller med to representanter som deltakere i prosjektgruppa».

– Det er for å gjøre at det som legges frem, har en politisk forankring.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling sendes videre til bystyret, som skal behandle saken onsdag 6. mars.

Nasjonal oppmerksomhet

«De reisendes hus» er ifølge saksutredningen et stykke kulturhistorie og representerer en spesiell epoke i historien om de båt-reisende, som er en fraksjon av romanifolket/taterne:

– De båt-reisende var den eneste folkegruppen i Europa som hadde en nomadisk livsstil i båt, og er slik sett helt unike og enestående. En hard og brutal assimileringspolitikk tvang de båtreisende til å gi opp sin tradisjonelle livsstil og kultur, og flytte på land. Lillesand må regnes for å ha vært et av kjerneområdene når det gjelder denne fraksjonen av norsk romani, heter det i saksutredningen, hvor det vises til at prosjektet «De reisendes Hus» har vakt nasjonal oppmerksomhet og at både Kulturdirektoratet, Riksantikvaren og fylket har gitt økonomisk støtte.

Formannskapets innstilling Vis mer ↓ Lillesand bystyre ser positivt på kulturformidling knyttet til de båt-reisendes historie og kultur og gir honnør til prosjektgruppa for godt utført arbeid. Lillesand bystyre kan imidlertid ikke godkjenne plassering av De reisendes hus på Kokkenes. Det må foreligge en helthetlig plan for utvikling av Kokkenes før enkeltstående tiltak kan godkjennes der. Lillesand bystyre ber prosjektgruppa gå i ny dialog med Verven Kystkultursenter med anbefaling om å få til et samarbeid mellom Landsforeningen for Romanifolket og Verven Kystkultursenter. Lillesand bystyre ber prosjektgruppa på nytt vurdere andre alternativ fremlagt i mulighetsstudien. Bystyret stiller med to representanter som deltakere i prosjektgruppa

Tålmodig: Foto: Christian Nørstebø