Kommunen startet å opprette nødsentralen tirsdag kveld. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Siden ca. 18:00 har over 800 husstander i Høvåg opplevd strømbrudd, og situasjonen kan se ut til å vedvare, skriver kommunen i en statusrapport klokken 21:30 tirsdag.

– Med pågående strømbrudd er det også sannsynlig at telenettet faller ut. For å håndtere denne situasjonen har kriseledelsen besluttet å etablere nødsentral på Høvågheimen, som forventes å være operativ innen fire timer.

Innbyggere som opplever hendelser som utgjør fare for liv og helse, som brann eller akutt sykdom, men som ikke har telenett tilgjengelig til å kontakte nødetater, oppfordres til å oppsøke Høvågheimen.

– Her vil Røde Kors være tilgjengelig med nødnettradio for direkte kontakt med brannvesen, politi og ambulanse.

I en statusrapport tidligere på dagen, klokken 15:30, skriver kommunen igjen at brøytemannskaper gjør at de kan for å sikre fremkommelighet. Kommunen oppfordrer her også til å ikke ferdes i trafikken dersom ikke høst nødvendig.

Bruker truger

Videre at hjemmetjenesten har tatt i bruk truger for å sikre uavbrutt levering av tjenester.

– Dette tiltaket er implementert for å kunne opprettholde nødvendige hjemmebesøk og sikre at innbyggerne får den omsorgen de trenger, selv under krevende værforhold. Hjemmetjenesten er dedikert til å tilpasse seg endrede forhold for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenestene de leverer, står det i statusoppdateringen.

Stenger idrettshaller

Kriseledelsen har besluttet å stenge alle idrettshaller, inkludert Møglestuhallen, Holtahallen, Høvåghallen, turnhallen, gymsalen på Tingsaker skole og gymsalen på Borkedalen skole, til og med torsdag. Samtidig stenger publikumskontakten på rådhuset i fysisk format til og med 3. januar.

– Innbyggere kan derimot benytte seg av telefonisk kommunikasjon ved å ringe sentralbordet. Vi ber om forståelse for disse midlertidige tiltakene, skriver kommunen.