Arne Eilertsen fisker fram en hvit perm. Den er fylt av tegninger, dikt og brev fra skoleungdommer han har møtt.

– Mange av dem forteller om en helt ny hverdag, spesielt med tanke på mobbing. Flere opplever at det har blitt helt slutt på erting og trakassering, bemerker Arne.

Disse tilbakemeldingene er en viktig grunn til at 91-åringen fortsatt bruker sitt brennende engasjement til å fortelle unge hva diktatur og menneskeforakt kan føre til.

De siste par tiårene har han møtt og pratet med anslagsvis 150.000 elever, enten på Arkivet eller gjennom reiser til konsentrasjonsleirene i Europa.

– Du må bare spørre, sier Arne åpenhjertig og vennlig da han tar imot hjemme.

Fengslet av Gestapo

Arne var bare en liten gutt da krigen kom til Kristiansand, hvor han vokste opp i Tordenskiolds gate.

– Da var det mangel på alt. Derfor begynte vi guttene å stjele mat vi hadde bruk for. Jeg fikk to anmeldelser for tyveri fra tyske lagre, minnes han.

– I livet under krigen var det om å gjøre å skaffe det man trengte. Som elleveåring sto jeg for eksempel fire timer i matkø for å få en rasjon på fire makrell. All krig påvirker på den måten. Og når mennesker lider nød, søker de dit det finnes en eller annen form for løsning. Det ser du i krigene vi ser på skjermen i dag, sier Arne.

Det skjedde ikke noe mer etter at Arne ble anmeldt for tyveri. Men dette skulle endre seg i januar 1945, da Arne og tre kamerater var på tur i skogen mellom Tinnheia og Hannevika.

– Der er det et dalsøkk med ei svær ur kalt «Helvetesdalen». Her fant vi ei hytte som hadde blitt brukt som skjulested for personer som var etterlyst av Gestapo, forteller Arne.

Da kameratgjengen fant hytta, var den ikke lenger i bruk. De ble likevel enige om å holde tett om funnet.

– Men i et selskap fikk en NS-mann nyss i historien, og tok det videre, forteller Arne.

Arne Eilertsen husker godt frykten han kjente da han ble låst inne i et rom på Arkivet i Kristiansand. Foto: Andreas Iveland

Den yngste fangen på Arkivet

Kameratene ble hentet av nazistene.

Etter kort tid ble imidlertid kameratene kjørt hjem igjen, bortsett fra Arne. Han ble satt inn i en egen bil og tatt med til forhør på Arkivet.

– Der ble jeg innelåst i ei vaktstue i tredje etasje. Jeg var enormt redd, og gråt mye. Det er ikke noe å legge skjul på, minnes han.

Fra en av Gestapos menn på Arkivet, fikk tolvåringen vite at de ønsket å sende ham enten til ungdomsavdelingen på Grini eller Bastøy.

Men Arnes lærer ville det annerledes.

– Han jobbet for å få meg ut av fangenskap på bakgrunn av min unge alder. Det lykkes han med, forteller Arne.

– Men da jeg ble løslatt etter tre dager, var beskjeden fra gestapisten at dette ikke skulle prates om under noen omstendighet, fortsetter han.

Dette ble også understreket da Arne kom tilbake på skolen.

– Da sa læreren «det var hyggelig å få deg tilbake etter sykdommen», forteller Arne.

– Jeg var også så redd for å bli tatt igjen at jeg hold kjeft. I tillegg kom freden fire måneder etterpå, med hurrarop, flagg og feststemning. I gledesrusen ble krigen ikke pratet om, forteller han.

I den hvite permen har Arne samlet tegninger og dikt fra elever som har latt seg berøre av det han har å si. Foto: Andreas Iveland I en hvit perm har Arne samlet tegninger og dikt fra elever han har møtt. Det Arne har å fortelle har berørt mange.

Ventet lenge med å fortelle

Etter krigen ble Arne boende i Vennesla i 43 år, hvor han både var kinosjef og drev trykkeri. Ved siden av engasjerte han seg i lokalpolitikken. Selv om han i dag bor i Lillesand, har han fortsatt et nært forhold til bygda.

Torsdag 29. februar klokka 19.00 skal han blant annet holde foredrag på Venneslastua, i regi av Vennesla historielag.

Men selv om han er dypt engasjert i arbeidet for menneskeverd i dag, tok det mange år før Arne fortalte hva han selv hadde opplevd.

– Venndølene Tore Robstad, Kåre Håverstad og meg var satt sammen i en komité knyttet til Arkivet. Da nevnte jeg at jeg hadde kjennskap til bygget. Kåre tok det videre, og kort tid senere ble jeg spurt om å være med å bygge opp Arkivet, forteller Arne.

Arkivet slik vi kjenner det i dag åpnet i 2001, og i alle årene siden har Arne engasjert seg for minnestedet.

– Grunnen til at jeg har engasjert meg henger sammen at jeg selv ble arrestert, og at min far satt i fire konsentrasjonsleirer i Tyskland. Han overlevde, men han ble ingen gammel mann, forteller Arne.

I tillegg har Arne engasjert seg i arbeidet som tidsvitne gjennom Aktive Fredsreiser. Innsatsen har blitt lagt merke til, og Arne ble for noen år siden hedret med Kongens fortjenstmedalje.

– Jeg angrer ikke et minutt på at dette. Jeg har bare hatt godt av å engasjere meg. Noe av faremomentet for eldre mennesker er å bli sittende hjemme, sier Arne.

Sist gang han besøkte konsentrasjonsleirene i Europa var i november i fjor, sammen med skoleelever fra Flekkefjord.

– Når man ser på alt det som skjer rundt omkring i verden, og hva elevene får igjen i form av dannelse og forbedret skolemiljø, synes jeg det er vanskelig å forstå at noen vil kutte ut disse reisene, sier Arne.

Møtet med Kong Harald og Dronning Sonja har blitt et kjært minne for Arne. Foto: Andreas Iveland

– Helt andre våpen i dag

Den 91 år gamle krigsfangen har vondt av de som vokser opp i krig i dag.

– Samtidig er krigene vi ser i dag helt annerledes enn den krigen jeg opplevde. Våpnene og ødeleggelsene er på en helt annen måte nå. Det som er likt er at man opplever tvang, sier Arne.

– Hva er det du vil at vi skal ta med oss fra det du har opplevd?

– Jeg har ikke noe godt svar på hva som er løsningen, men jeg mener at det ligger på det menneskelige plan, sier Arne.

– Despoter og diktatorer skyr ingen midler for å oppnå sin hensikt, uansett hvor mange menneskeliv som går tapt. Derfor må man bygge opp et solid demokrati, der folk kan skifte ut sine ledere gjennom valg hvis man ikke er fornøyd, fortsetter han.

Foto: Andreas Iveland Arne pleier å lage en «deal» med ungdommene han møter. Den går ut på at de skal bruke sin ungdommelige energi til å være et godt medmenneske.

Det er dette han er opptatt av å vise ungdommene han møter, enten på Arkivet eller etter besøk i konsentrasjonsleirene.

– Da fokuserer jeg på at det elevene nettopp har sett, og viser hva diktatur og menneskeforakt kan føre til. Så prøver jeg alltid å lage en «deal» med ungdommene. Hvis de går med på å bruke sin ungdommelige energi og livskraft på å være et godt medmenneske, da er det muligheter, sier Arne.