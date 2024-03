Kommunedirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre gjeldende handlingsplan, men vil stramme inn reglene for skjenkebevilling og justere reglene for butikksalg.

Butikksalg

Kommunedirektøren foreslår at det tas inn et nytt punkt i det nye regelverket hvor det presiseres at det kan gis bevilling for selvbetjente butikker. Det vises i den forbindelse til at dette var grundig behandlet i forrige kommunestyreperiode og at ordningen i all hovedsak ser ut til å ha fungert tilfredsstillende på Engesland.

Det foreslås to nye regler for butikksalg. Den ene er en ny regel om at dagligvarebutikkene skal skjerme alkoholproduktene med et forheng eller lignende når alkoholsalget er stengt. Dette begrunnes med at det er et ønske å begrense eksponeringen av alkohol mot folk generelt og mot ungdom spesielt.

Den andre regelen er å begrense utlevering ved nettsalg. Ifølge forslaget skal det ikke tillates hjemlevering, henting på varelager eller fra særskilte utleveringspunkter.

– Dette for ikke å gjøre alkohol mer tilgjengelig enn strengt tatt «nødvendig». Nettsalg bidrar til at folk kan skaffe nisjeprodukter innen kommunen som ikke selges i de vanlige butikkene. Det skulle imidlertid være tilstrekkelig at folk fysisk kommer til butikken for å hente slike varer akkurat som de ellers må til butikken for å kjøpe alkohol, heter det i forslaget som legges fram for kommunestyret.

Skjenkebevilling

Det foreslås at puber og lignende skjenkested uten matservering skal ha minimum 18 års aldersgrense for inngang. Dette for å begrense eksponeringen av alkohol til mindreårige.

– I Birkenes er det kun en pub, og denne ble gitt 20 års aldersgrense ved administrativt vedtak på grunn av bevilling for gruppe 3. Det vanlige på større steder som i Lillesand og Kristiansand er at kommunen ikke regulerer alder for inngang. Imidlertid setter som oftest skjenkestedene selv aldersbegrensninger på kveldstid. For Birkenes del med kun ett skjenkested sentralt plassert, er kommunedirektørens bekymring at frislipp ved inngang lett vil føre til at stedet tiltrekker seg mindreårige som strengt tatt ikke har noe å gjøre på et sted som i all hovedsak eksisterer for alkoholservering, heter det i saksutredningen, hvor det også foreslås at restauranter og kaféer skal ha minimum 18 års aldersgrense fra det tidspunkt matserveringen stenger om kvelden.

– Hagen Cafe på Herefoss er eneste restaurant/cafe med skjenkebevilling i kommunen. I det administrative bevillingsvedtaket er det kun satt alderskrav når cafeen holder konserter og lignende arrangement utendørs. Da er det krav om 18 årsgrense fra kl. 19. Blir foreslåtte punkt vedtatt vil Hagens vedtak måtte endres. Begrunnelsen for forslaget er også her å hindre alkoholeksponering for mindreårige. Videre fremstår det ikke som rettferdig at Hagen skal kunne slippe inn mindreårige når cafeen i praksis fungerer som en pub, mens Birkeland pub ikke skal ha adgang til dette. Det er riktignok en viss forskjell på de to, siden Birkeland pub ligger i et sentrumsområde, mens Hagen ligger noe utenfor et svært lite sentrum, forklarer administrsjonen i sitt saksfremlegg til politikerne.