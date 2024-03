Dersom kommunestyret slutter seg til nytt forslag vil dette tre ikraft dagen etter at det er vedtatt.

Prisene i prislisten er basert på selvkostprinsippet. Her har kommunedirektøren ifølge saksutredningen vurdert gjennomsnittlig saksbehandlingstid på de ulike sakene og sammen med en timesats, kommet frem til en prisliste:

Behandling av søknader uten ansvarsrett (søknader etter pbl. § 20-4)

Mindre tiltak på bebygd eiendom til varig opphold (tilbygg, påbygg, etc. til bolig/fritidsbolig) Per sak Kr. 6 875,-

Mindre tiltak på bebygd eiendom (garasje, bod, gjerde, levegg, basseng, støttemur etc.) Per sak Kr. 3 750,-

Alminnelige driftsbygninger i landbruket Per sak Kr. 6 875,- Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Per sak Kr. 3 750,- Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke plasseres for lengre tidsrom enn 2 år – dersom det midlertidige bygg skal inneholde arbeidsplasser Per sak Kr. 6 875,-

Fradeling i områder avsatt til eller regulert til LNF Per sak Kr. 7 500,-

Fradeling i områder avsatt eller regulert til andre formål enn LNF Per sak Kr. 5 000,-

Arealoverføring Per sak Kr. 3 750,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, jf. SAK10 § 3-1 c Per sak Kr. 3 750,-

Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver Per sak Kr. 5 000,-

Behandling av søknader med ansvarsrett (søknader etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1)

Oppføring av enebolig og fritidsbolig (inkl. garasje eller tilsvarende) Per enebolig Kr. 9 375,-

Oppføring av enebolig og fritidsbolig (inkl. garasje eller tilsvarende) – tillegg for sekundær boenhet Per sekundær boenhet Kr. 2 500,-

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, leilighetsbygg, mm. (inkl. garasje eller tilsvarende) – grunngebyr Per sak Kr. 9 375,-

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, leilighetsbygg, mm. – tillegg per boenhet (inkl. garasje eller tilsvarende) Per boenhet Kr. 2 500,-

Tilbygg større enn 50 m2 og påbygg Per sak Kr. 6 875,-

Næringsbygg, offentlige bygg, etc. Andre bygg (næringsbygg, offentlige bygg, etc.) – minimumsgebyr Per sak Kr. 18 750,-

Andre bygg (næringsbygg, offentlige bygg, etc.) – tillegg for bygg fra 100 til 1000 m2 BRA Per sak Kr. 1 250,-

Andre bygg (næringsbygg, offentlige bygg, etc.) – tillegg for bygg hvor BRA overstiger 1000 m2 Per sak Kr. 2 500,-

Tilbygg større enn 50 m2 og påbygg Per sak Kr. 9 875,-

Andre tiltak etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 Konstruksjoner eller anlegg Per sak Kr. 12 500,- VA-anlegg Per sak Kr. 3 750,- Frittstående bygg over 70 m2 (som større garasjer, etc.) Per sak Kr. 6 875,- Murer, levegger, brygger, basseng, rehabilitering av pipe, etc. Per sak Kr. 3 750,-

Vesentlig endring (herunder mindre tilbygg og påbygg) eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 bokstav a Per sak Kr. 6 875,-

Fasadeendring Per sak Kr. 3 750,-

Bruksendring (varig eller tidsbestemt) Per sak Kr. 5 000,-

Riving av tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 bokstav a Per sak Kr. 6 250,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner Per sak Kr. 3 750,-

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger Per sak Kr. 5 000,-

Oppføring av innhegning mot vei Per sak Kr. 2 500,-

Plassering av skilt- og reklameinnretninger Per sak Kr. 2 500,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg – som skal plasseres i et tidsrom lengre enn 2 år Per sak Kr. 3 750,-

Vesentlig terrenginngrep Per sak Kr. 5 000,-

Behandling av endringssøknader, ferdigattester, mm

Søknad om dispensasjon fra arealformål (unntatt LNF) og plankrav Per sak Kr. 10 000,-

Søknad om dispensasjon fra LNF og byggeforbud Per sak Kr. 12 500,-

Søknad om dispensasjon fra nyere reguleringsplan (maks 10 år) Per sak Kr. 7 500,- Søknad om dispensasjon fra eldre planer (over 10 år) med uklare bestemmelser – for mindre tiltak i bolig- og fritidsboligområder Per sak Kr. 2 500,-

Søknad om dispensasjon fra andre forhold (planbestemmelser, avstandskrav, mv.) Per sak Kr. 5 000,-

Søknad om dispensasjon for mindre tiltak (etter pbl. § 20-5) Per sak Kr. 2 500,-

Søknad om unntak fra teknisk forskrift Per sak Kr. 2 500,-

Ulovlighetsoppfølging og annen saksbehandling faktureres med 1.250 kroner per time.

Dersom kommunen finner det nødvendig å leie inn sakkyndig bistand til saksbehandling i bestemte saker, faktureres kommunens utgifter til bistanden med et tillegg på 15 % av normale gebyrer. Tiltakshaver skal varsles før det gjøres avtale med sakkyndig.