– Vi anbefaler alle å beskytte seg mot solen når UV-indeksen er 3 eller høyere. De neste dagene kan UV-indeksen komme opp mot 5 flere steder i Sør-Norge. Begrens tiden i sterk sol, oppsøk skygge, bruk klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem, minst faktor 30, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Norge er i verdenstoppen når det gjelder føflekk-kreft, og hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest de siste tiårene. Jo sterkere UV-stråling, jo større er risikoen for helseskade. UV-strålingen er sterkest midt på dagen.

På 17. mai oppholder mange seg mye utendørs, blant annet for å gå i tog og for å samles i skolegårder.

– Noe av det viktigste du kan gjøre er å ta pauser fra solen. Prøv å finne skygge når solen er på sitt sterkeste. I tillegg oppfordrer vi til å bruke nok solkrem og at du smører deg flere ganger i løpet av dagen, sier Nilsen.

Om UV-indeksen

UV-indeksen er et internasjonalt mål på styrken til ultrafiolett stråling (UV-stråling). Indeksen består av en skala fra 1 til 11+, fra lav til ekstremt høy stråling. Jo høyere UV, jo høyere er risikoen for å bli solbrent. Den er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

UV-varselet er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NRK og DSA, og kan blant annet sjekkes på Yr.

Solråd

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Kreftforeningen har sammen med fageksperter laget fem solråd. Disse er: