Drøye 20 grader og knallsol la et godt grunnlag for årets barnetog. Fra Birkenesparken marsjerte barna og korpsene i all sin prakt mot Tobias Jorde.

Folk hadde tredd på seg finstasen og kommet seg ut for å ta del i starten på årets 17. mai-feiring.

Før avreise mot Tobias Jorde varmet elevene opp med en rekke av «hipp, hipp, hurra», etterfulgt av nasjonalsangen. Så bar det av gårde, og det Tobias Jorde ble det en ny runde med nasjonalsangen, i tillegg til tale fra elever ved Valstrand skole og kransnedleggelse for de falne under andre verdenskrig.

Talerne ved Tobias Jorde vektla den betente situasjonen vi ser i verden i dag, og minte oss alle på hvor takknemlige vi skal være som bor i Norge.

– Vi er stolte av å kunne bo i et land som Norge, som gir oss de mulighetene vi har. Vi kan stå opp hver dag uten å frykte krig eller mangelen på mat og drikke. Vi kan gå på skole, ta utdanning, og møte nye trivelige folk, sa elevene fra scenen.

Foto: Henrik Lenborg

