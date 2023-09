HERJER: 18 år gamle Eivind Flaa herjer i 5. divisjon. Kommende helg venter en potensiell seriefinale om opprykket. Foto: Thomas Skjeggedal Thorsen

Eivind (18) fra Flå gjør som få andre: – Koser meg veldig

Eivind Flaa håpet før sesongen å «score et par mål» for A-laget. I sin første fulle sesong på seniornivå har den lokale tenåringen satt fyr på lokalfotballen, og bøtter inn mål for høytflygende Birkenes.