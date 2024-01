I en pressemelding skriver Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus i Kristiansand at pasienter med flåttbårne sykdommer får lik diagnostikk og behandling i Nord-Europa, og viser til en ny artikkel og rapport om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer publisert i journalen Ticks and Tick-borne Diseases.

– Det er ingen grunn til å dra til utlandet for diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer ettersom vi bruker de samme testene og har like retningslinjer for behandling, sier Randi Eikeland, leder av Flåttsenteret.

Bedre oppfølging utenlands

Rapporten viser imidlertid også at oppfølgingen i etterkant av gjennomgått flåttbåren sykdom er bedre i noen av landende vi sammenligner oss med. På bakgrunn av dette anbefaler Flåttsenteret to tiltak for å bedre oppfølging av pasienter med flåttbåren sykdom.

– Vi anbefaler en rutinekontroll etter gjennomgått flåttbåren infeksjon, og en tverrfaglig poliklinikk for de som mistenker langtidsplager etter flåttbåren sykdom, sier Eikeland i pressemeldingen.

Det er Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus som har ledet arbeidet. Sammen med eksperter på flåttbårne sykdommer i Tyskland, Belgia, Danmark, Nederland, Sverige og Skottland har de sammenlignet landenes retningslinjer og rutiner i et stort EU-prosjekt kalt «NorthTick».