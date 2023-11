Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) advarer om at omgangssyken er her igjen.

– Blir du smittet av norovirus, blir du nesten garantert syk, sier bioingeniør Kaja Marienborg i en pressemelding.

Sykdommen er smittsom og kan føre til fullstendig utmattelse.

At folk er mer inne og tettere på hverandre om vinteren er et «perfekt klima» for viruset.

– De typiske symptomene på smitte er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. Du kan også få typiske influensalignende symptomer som leddverk og feber, sier Marienborg.

Flere tips

NITO har flere tips for å unngå å bli syk. Det viktigste er god håndhygiene:

Vask hender etter toalettbesøk og før du skal spise

Ikke putt fingrene dine i munnen

Bruk neglebørste om du har lange negler

Man burde bruke såpe og vann, og vaske hendene i minst 30 sekunder.

– Da blir du kvitt de aller fleste mikroorganismene du har på hendene. Husk også at spritbasert hånddesinfeksjon ikke har så god effekt mot norovirus, sier biologen.

Symptomene ved sykdom varer i to-tre dager, men kan sitte lenger.

Renhold er avgjørende

Det er også viktig med godt renhold hjemme. Men, dersom man først har fått viruset i hus, er det ekstra viktig å rengjøre ordentlig for å unngå videre smitte.

– Det skal bare noen få viruspartikler til for at vi skal bli smittet av norovirus, derfor er det avgjørende at man får tørket opp og rengjort dersom det er soner i hjemmet hvor det har kommet oppkast eller avføring.

Klær og sengetøy må vaskes på 60 grader for å drepe viruset.