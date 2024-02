(f.v.) Jannicke Ludviksen, Solveig Pihlfeldt Haugen og Emilie Ludviksen Rislaa slår et slag for folkehelsa og inviterer damer i alle aldre på et treningsopplegg fram til KK-mila i september. Foto: privat

Søker damer til felles treningsprosjekt: – Målet er KK-mila

Er du dame, har du tenkt på å begynne å trene, men manglet motivasjon eller noen å gjøre det med? Eller kanskje du allerede trener, men savner et mål? Nå skal denne trioen sette i gang et felles treningsprosjekt for kvinner med ett klart mål: Fullføre KK-mila i september. Ønsket bi-effekt: Bedre helse, både psykisk og fysisk, og kanskje noen nye vennskap.