På noen snaue uker har Lukas (14) fått bryne seg med G17-spillerne i Jerv, både i kamp og på trening. Foto: Henrik Lenborg

Lokale Lukas drømmer stort – én dag vil han til Premier League

14 år gamle Lukas Aynshet Gebeyaw har levert varene under sine ni år i Lillesand fotball. Nå er det unge fotballtalentet klar for nye utfordringer i Jerv etter at Grimstad-klubben viste sin interesse for den lokale målspissen.