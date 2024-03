Det er en rekke ting man kan ta fatt på når man skal grave i historien. Med utgangspunkt i sin egen fødsel, tar Ole Aasen (født 1932) oss gjennom de viktigste periodene av bygda og kommunen sin utvikling og historie.

Fra 1952 til 1973 jobbet han og bodde utenfor kommunen, men han har alltid holdt seg oppdatert på hva som skjedde. Ole holder seg godt, og det er det en god grunn til.

– Jeg tror man må trimme litt. Jeg har prøvd å holde meg i aktivitet gjennom hele livet. Det siste jeg har vært med på av aktivitet var innebandy, jeg ga meg da pandemien startet. Vi kalte oss Kolestrolklubben. Også har jeg alltid likt fotball, og har spilt mye bedriftsfotball gjennom årene, sier han.

To sider av en sak

– Har det vært noe uenigheter om Birkenes kommune skulle være en landbruk- eller industrikommune?

– Det var diskusjoner da glassfiberen ble etablert. Det var flere som var redde for forurensning, men jeg kan ikke huske andre store diskusjoner om industrietablering. Birkenes er opprinnelig en landbrukskommune. Det er veldig mye god skog i kommunen.

Tomta på Strøget rundt 1959. Asfalt kom i 1961. Foto: Birkeland Bygdemuseum

Utover det husker han hvordan det var da butikkene i Birkenes solgte øl for første gang.

I 1985 ble det utført en folkeavstemning vedrørende salg av øl i butikkene. Da var det 958 stykker som stemte nei, mot 820 som stemte ja. Man trodde at kommunen gikk sju tørrlagte år i vente, men etter en lovendring sa kommunestyret i 1990 ja til øl i de lokale butikkene. Samtlige butikker med unntak av Forbruksforeningen søkte og fikk salgsbevilling.

– Hehe, ja, den diskusjonen deltok ikke jeg i, men det var jo litt spesielt. Jeg husker at det var noen av butikkene som fikk øl før andre, og da tror jeg det var noen som sluttet å handle i butikkene som hadde innført øl. Avholdsbevegelsen har stått sterkt her i Birkenes, sier Ole.

Slik så forsiden til Lillesands-Posten ut tirsdag 29. januar 1985. Da hadde folkeavstemningen nylig sagt nei til øl i butikkene. Foto: Faksimile Lillesands-Posten

Kommunesammenslåingen i 1967 skapte også mye debatt.

Under denne perioden bodde Ole utenfor kommunen, men han fulgte selvsagt med på diskusjonen og folkeavstemmingen. Da ble det diskutert hva som skulle gjøres med Herefoss, Vegusdal, og Mykland. Sistnevnte ble en del av Froland, mens de to siste falt under Birkenes.

– Det ble også diskutert en sammenslåing av Lillesand og Birkenes, jeg hadde nok heiet på den løsningen.

Han husker også godt episoden da taket til Birkeneshallen falt 26. mars 1987.

– Det gikk inn på alle tror jeg. Det var jo flaks at det ikke skjedde i skoletiden.

Restene etter Birkeneshallen. Foto: Innsendt

Skolene og kommunesentrum

Ole gikk på gamle Birkeland skole, det som i dag er Filadelfia.

– Det var en rekke mindre skoler på heiene og rundt forbi. For meg som er født i 1932, så var ikke Birkeland skole noe særlig større enn flere av hei-områdene, så vi var sju stykker som startet i førsteklasse sammen. Det var ikke så mye folk på Birkeland på den tiden.

Og skolehverdagen som var da ligner ikke på slik den er i dag.

– Da var det skole annenhver dag. Det var første- og andreklasse sammen, tredje og fjerde sammen, og femte og sjette sammen. Jeg har ikke tenkt på hvorfor det var slik. Skolen på Vegusdal som kona gikk på, der var de sammen alle klassene. I samme klasserom. Så det var annerledes fra skole til skole.

Birkeland skole 1962. Den eies nå av Filadelfia. Foto: Birkeland Bygdemuseum

I dag kan man med trygghet si at Birkeland skole er kommunens største barneskole. Med Birkeland som kommunesentrum skulle det bare mangle – men når ble Birkeland kommunesentrum?

– Jeg vil si at Birkeland ble kommunesenteret fra omtrent 1920. Banen mellom Lillesand og Flakksvann ble bygd i 1896, og da var det en periode hvor det ble diskutert om Flakksvann skulle være sentrum av kommunen. Birkenes sparebank var også lokalisert på Flakksvann, men i 1920 valgte de å flytte til Birkeland. Da hadde de fleste godtatt at Birkeland var sentrum.

– Det var egentlig ikke så mye utvikling på Birkeland før etter krigen. Det hadde selvsagt skjedd en del ting før krigen, blant annet etableringen av folkehøgskolen i 1912, legger han til.

17. mai på Strøget i begynnelsen av 1950-årene. Foto: Birkeland Bygdemuseum

I underkant av 20 år etter krigen skulle det skje noe på Birkeland.

– Jeg begynte som kommuneingeniør i Birkenes (1973) kort tid etter etableringen av 3B Fibreglass (1971). Da var det noen boligområder i utvikling, sannsynlig var tomtene noe rimeligere her. Det var stadig henvendelser fra blant annet Kristiansand og andre steder om å kjøpe tomt, og folk skrev seg på ventelister. Det ble til at kommunestyret fattet et vedtak om at tomter skulle kun selges til personer med en lokal tilhørighet til kommunen.

Man skulle kanskje trodd at det vedtaket ville begrense veksten – men tvert imot.

– Det ble bygd ganske mange boliger i de årene etter 1973. Jeg husker at det ble oppført omkring 40-50 noen år fremover. Det er ganske mye til Birkenes å være. Jeg tror ikke det har vært så stor boligbygging siden da.

Krigen

Sommeren 1941 spaserte tyske tropper inn til Birkeland. Da ble blant annet Sørlandets kristelige ungdomsskole (som skolen den gang het), rekvirert, men også noe av barndomshjemmet til Ole. Deler av uthuset ble rekvirert til tyske hester, seks såkalte bryggerihester, og én offisershest (ridehest). Tyskerne som hadde ansvar for disse sov på låven.

– Våren 1944 kom lensmannen og beslagla mellomstua (det var tre små stuer etter hverandre). Den skulle brukes til losji for to såkalte "skrellepiker" (norske jenter som fulgte tyskerne). De ble der bare noen måneder, da tyskerne ut på høsten forlot Birkeland, og jentene med dem.

Tyske forsyningstropper drar forbi Birkeland 1941-42. Morhommer i bakgrunnen. Foto: Birkeland Bygdemuseum

– Vi hadde ei ganske fin trille med gummibeslåtte hjul. I september 1944 kom lensmannen og to tyskere og rekvirerte denne. Det ble sagt at tyskerne skulle ha denne en måneds tid. Det var visstnok en major som bodde i Randesund som skulle ha denne å kjøre med i stedet for bil. Det begynte å bli lite bensin. Betalingen skulle være tre kroner per dag. Det ble betalt frem til 17.02.45, men vi fikk ikke noe trille igjen før etter krigen, og dette var en mye dårligere trille enn vår. En annen hadde nok vært ute før min far og sikret seg vår trille.

– Var det skummelt på Birkeland under krigen?

– Nei. Ikke for oss som bodde oppe i gården. Tyskerne var for det meste på Strøget. Men de hadde mye øvelser, både om dagen og på kveldene, og da kunne det være skyting rundt hushjørnene. På morgningene kunne det ligge hauer med patronhylser rundt forbi. Jeg husker at de en kveld hadde hatt en maskingeværstilling i ei glugge på låven.

Tyske tropper drar forbi Fritun på Birkeland 1941-42. Foto: Birkeland Bygdemuseum

Tyskerne som bodde hos Ole og familien var «vanlige folk» som ikke støttet krigen.

– Dette var bønder og andre menn i 40-årene, utkalt mot sin vilje og uenige med Hitler. Det fortalte de voksne som kunne snakke med tyskerne. Noen hadde kone og barn hjemme.

– Min yngste bror var født 16. mars, og krabbet bare på knærne. Tyskerne passet godt på han. De reiste med sine hester utpå høsten. Det ble sagt at de skulle til østfronten.

Ole forklarer at det finnes ingen tydelige spor etter tyskerne på Birkeland – bortsett fra minnene. Han husker godt dagen de spaserte ut av bygda.

– Jeg husker de første dagene etter at krigen var slutt. Lange kolonner kom gående forbi Birkeland, fra vest mot øst. De gikk, og bar på sine eiendeler. Noen hadde fått sikret seg (byttet til seg, eller kjøpt) barnevogner, handkjerrer eller hestevogner som de dro mange sammen. Hvor de skulle, visste vi ikke. Det var et underlig "skue". Men krigen var slutt, og alle var glade.