Disse kom på scoringslisten for Hægebostad: Mari Hauge.

Følgende spillere scoret for Mandalskameratene: Osestad med sju mål, Leah Uleberg med tre mål, Kaisa Rugland med to mål, Dagny Hønneland Gulbrandsen med to mål, Lina Heddeland, Amalie Pytten Waage og Celina Tryland Haagensen.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp ligger Hægebostad på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Mandalskameratene er på andreplass med sju poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Mandalskameratene spiller mot Lyngdal 30. april, mens Hægebostad spiller neste kamp mot Flekkefjord to dager senere.