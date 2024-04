Mandalskameratene 2 fikk et forsprang da Mubarak Stephen panam satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, men Simen Gabrielsen utlignet for FLIK to minutter senere. Ved pause sto det 1-1.

Sikker fra straffemerket

Ebbe Johnsen sendte FLIK i føringen da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og ti minutter senere fikk FLIK straffe. Eliah Berg Landsverk scoret fra krittmerket. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Mandalskameratene 2 leder serien

Etter fredagens kamp er Mandalskameratene 2 nummer én på tabellen med ni poeng, mens FLIK er på andreplass med seks poeng.

I neste runde skal FLIK måle krefter med Flekkefjord 2 23. april. Mandalskameratene 2 møter Lyngdal 2 26. april.