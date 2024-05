Allerede etter tre minutters spill tok Otra/Valle ledelsen ved Theo Frimanslund Hasic, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 fire minutter senere. Etter elleve minutter var hattricket et faktum for Otra/Valle-angriperen. Rett etterpå reduserte Mandalskameratene 4 ved Edris Mohammad Ahmadi, og Benjamin Mathias Gulowsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 etter 29 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Mandalskameratene 4 holdt stand

Ånund Knutsson Trydal sørget for at resultattavla viste 4-2 noen minutter ut i andre omgang, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Otra/Valle. Theo Frimanslund Hasic økte til 6-2 for Otra/Valle etter 57 minutter, og Ånund Knutsson Trydal økte ledelsen for samme lag da han satte inn 7-2 sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-2.

Gulowsen pådro seg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer.

6. mai er det ny kamp for Otra/Valle. Da møter de Tveit 2/Hånes 2. Mandalskameratene 4 skal måle krefter med Otra/Valle 23. mai.