Frajdenrajch sendte Mandalskameratene i føringen allerede etter sju minutter, og etter 22 minutters spill doblet Mandalskameratene ved Emiel Kristiansen Kvanvig. Frajdenrajch økte til 3-0 for Mandalskameratene tre minutter senere. Cedric Johan Olsen-Rasmussen reduserte til 1-3 for Søgne noen minutter før sidebytte. Tre minutter før hvilen var hattricket et faktum for Frajdenrajch, og Franchesco Weldab Reka økte ledelsen da han satte inn 5-1 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1 etter første omgang.

Dommeren pekte på straffemerket

Olsen-Rasmussen scoret igjen da han gjorde 2-5 noen minutter ut i andre omgang, og gjestenes Oskar Løite-Haugen satte inn et straffespark da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-3.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Mandalskameratene på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Søgne er nummer åtte med ett poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer.

4. april er det ny kamp for Mandalskameratene. Da møter de Vindbjart. Søgne skal måle krefter med Lyngdal samme dag.