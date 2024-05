Åsly scoret to for Hidra / Flekkefjord 2

Jan Christer Åsly ble med sine to scoringer den store helten for Hidra/Flekkefjord 2 i 2-1-seieren over Giv Akt 2 i 6. divisjon, Agder - avdeling 1 i fotball. Det var Giv Akt 2s tredje nederlag på rad.