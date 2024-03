Disse er dagens målscorere for Mandalskameratene: Vetle Abrahamsen Kolås med fire mål, Gisle Rugland med to mål, Ian Håkonsen med to mål, Max Sandåker Hagen med to mål, Cornelius Normann Johanssen med to mål, Mikkel Laudal, Tristan André Bakkan, Matheo Berg Landsverk og Amaldus Reme Lid.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Ny runde - nye muligheter

Hussein Al-Kharasani var kampleder.

2. april er det ny kamp for Mandalskameratene. Da møter de Gimletroll. Fløy skal måle krefter med Jerv 4. april.