Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Hadde grunn til å juble

Roy Fasseland sendte Giv Akt i føringen etter 40 minutter, og Jamie Gregor Braun fikk nettsus og doblet ledelsen for Giv Akt etter 53 minutters spill. Vetle Ågedal reduserte til 1-2 for Hægebostad sju minutter senere. Nawaf Jagar Khowen Saadoun scoret 3-1-målet for Giv Akt etter 63 minutter. Like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Jens Aksel Ågedal reduserte til 2-3. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Roy Fasseland pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Dermed har Giv Akt vunnet seks kamper på rad.

Heti Hoti var kampleder.

Allerede 23. mai får Hægebostad mulighet til revansj. Da møter de Giv Akt på ny.