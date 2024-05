Edvard Støle Finstad sendte Mandalskameratene 3 foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Solan Lohnaas-Eriksen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 15 minutters spill. Mathias Remesvik sendte Giv Akt i føringen da han satte inn 2-1 tre minutter senere, men Edris Mohammad Ahmadi sørget for balanse i Mandalskameratene 3-regnskapet da han satte inn 2-2 to minutter før sidebytte. Roy Fasseland sørget for at Giv Akt tok ledelsen på nytt med sin scoring like etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3.

Dommeren pekte på straffemerket

Fem minutter ut i andre omgang scoret Mathias Remesvik sitt andre mål da han gjorde 4-2, og bortelaget økte ledelsen da Caleb Mughisa satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 5-2. Etter 60 minutter la samme spiller på til 6-2 for samme lag, og Nawaf Jagar Khowen Saadoun økte ledelsen da han satte inn 7-2 åtte minutter senere. Håvard Aavik-Gravningen (Mandalskameratene 3 G14) scoret på straffe etter 70 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-7.

Troner på topp

Etter søndagens kamp er Mandalskameratene 3 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Giv Akt er på topp i serien med 21 poeng.

David Eggum Svennevik var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Giv Akt måle krefter med Lyngdal 2, mens Mandalskameratene 3 møter Flekkefjord 2.