Brage Aadnøy Andreassen sendte Vigør 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 37 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-0 til pause.

Vigør 2 hadde grunn til å juble

Are Lindseth sørget for balanse i Mandalskameratene 2-regnskapet da han satte inn 1-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Vigør 2 tok føringen på nytt da Shakeri satte inn 2-1 etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-2.

Mandalskameratene 2s Eirik Felle Lønn, Jarle Lund, Nedvin Huskovic, Kristian Jenssen Tisland og Sebastian Dee Lindquist Johnsen fikk gult kort. For Vigør 2 fikk Lasse Byklum, Tage Da Costa Martins Gjertsen og Mathias Larsen Navjord gult kort.

Poengjakten fortsetter

Sondre Olsen var dagens dommer.

Mandalskameratene 2 prøver seg mot Otra 22. april, mens Vigør 2 spiller neste kamp mot Våg 3 dagen etter.