Mattias Breive Lauvrak sendte Jerv i føringen allerede etter sju minutters spill, men etter 34 minutter utlignet Mandalskameratene. Jerv tok ledelsen på nytt ved Gard Bakke Granerud like etterpå. Ved pause sto det 1-2.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter sidebytte scoret Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl for Jerv, og Jerv økte ledelsen da Aynshet satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 4-1. Åtte minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 5-1. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-5.

Jerv serieleder

Jerv har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Etter torsdagens kamp er Mandalskameratene på fjerdeplass på tabellen med 18 poeng, mens Jerv ligger på førsteplass med 19 poeng.

Abdelali el Kerchi var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Jerv måle krefter med Lyngdal, mens Mandalskameratene møter Donn.