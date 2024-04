Staal Jørpeland tok ledelsen da Gustav Stople scoret etter 13 minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Målfest etter hvilen

Amaldus Reme Lid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Thomas Yibio Beyene sendte Mandalskameratene i ledelsen etter 62 minutters spill. Woie utlignet da han satte inn 2-2. Rett etterpå tok Mandalskameratene ledelsen på nytt ved Dejan Prelevic, men Staal Jørpeland utlignet til 3-3 da Woie satte ballen i mål da det var spilt en halv time i andre omgang. David Eie sendte Staal Jørpeland i ledelsen igjen da han satte inn 4-3 fire minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Staal Jørpelands Jonatan Halsne, Ahmad Alajour, David Eie og Aklilu Daniel Kubrom pådro seg gult kort.

Tok over femteplassen

Etter lørdagens kamp ligger Staal Jørpeland på femteplass på tabellen med fem poeng, mens Mandalskameratene er på 13. plass med to poeng.

Sander Ringøy Moen var dommer i oppgjøret på Jørpeland stadion. 338 tilskuere fulgte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Staal Jørpeland spiller neste kamp mot Madla 2. mai, mens Mandalskameratene bryner seg på Vidar to dager senere.