Kaisa Rugland ga Mandalskameratene ledelsen tidlig, og Mandalskameratene doblet ledelsen da Lina Heddeland satte inn 2-0 etter 23 minutter. Mandalskameratene økte ledelsen da Dagny Hønneland Gulbrandsen satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og Celina Tryland Haagensen økte ledelsen for Mandalskameratene da hun satte inn 4-0 etter 40 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-4.

Målbonanza etter pausen

Maria Ekeland Osestad satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og fem minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Haagensen satte inn 6-0. Gjestene rykket ytterligere ifra da Osestad økte ledelsen etter 59 minutter, og fem minutter senere la Helena Dalene Dyngvold på til 8-0 for bortelaget. To minutter før slutt scoret Heddeland sitt andre mål da hun gjorde 9-0, og ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Dyngvold satte inn 10-0 for gjestene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-10.

Poengjakten fortsetter

Ingjald Aanonsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kvinesdal måle krefter med Hægebostad 16. april, mens Mandalskameratene møter Flekkefjord samme dag.