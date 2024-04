Sindre Anfinnes (Giv Akt 2) scoret fra ellevemeteren noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget tok alle poengene

Magnus Sletta Larsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 65 minutters spill, og etter 80 minutter tok FLIK 2 ledelsen ved Hølmebakk-Larsen. FLIK 2-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

FLIK 2s Jens Olai Borhaug pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Giv Akt 2 gikk på sitt første tap i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Giv Akt 2 nummer fem på tabellen med to poeng, mens FLIK 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Abdallah Tarik Qashua var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Giv Akt 2 måle krefter med Kvinesdal 5. mai. FLIK 2 møter Lyngdal 2 6. mai.