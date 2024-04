Begge lag gikk målløse av banen midtveis. Dermed sto det 0-0 til pause.

Var suverene i andre omgang

En av lagets spillere sendte Mandalskameratene 3 i føringen sju minutter ut i andre omgang, og Mandalskameratene 3 doblet ledelsen da Edris Mohammad Ahmadi satte inn 2-0 åtte minutter senere. Mandalskameratene 3-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-0 etter 52 minutter. Rett etterpå reduserte J. Ågedal til 1-3 for Hægebostad, og J. Ågedal gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 et kvarter før full tid. Fire minutter senere utlignet Simon Husøy for Hægebostad, og etter 63 minutters spill vartet J. Ågedal opp med hattrick. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Klatret på tabellen

Det var sesongens første seier for Hægebostad.

Etter mandagens kamp er Mandalskameratene 3 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Hægebostad ligger på femteplass med tre poeng.

Sondre Dragland var kampleder.

Hægebostad spiller neste kamp mot Flekkefjord 2 26. april, mens Mandalskameratene 3 bryner seg på FLIK tre dager senere.