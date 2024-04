Flekkefjord 2 tok ledelsen da Mats Moi scoret etter 13 minutters spill, men Nawaf Jagar Khowen Saadoun sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Dan Emilian Søstrand Kvanvik sørget for at Flekkefjord 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 25 minutter. Saadoun utlignet da han satte inn 2-2, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-2.

Målshow etter pause

Giv Akt-angriperen sikret seg hattrick da han ordnet 3-2 fem minutter ut i andre omgang, og samme spiller scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 4-2 ti minutter senere. Jamie Gregor Braun satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 60 minutters spill. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Giv Akt på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Flekkefjord 2 er nummer fem med tre poeng.

23. april skal Giv Akt møte Lyngdal 2, mens Flekkefjord 2 møter FLIK.