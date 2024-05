Hægebostad tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Andersen, og Hægebostad var på farten igjen et kvarter før sidebytte. De doblet ledelsen da Vetle Ågedal satte inn 2-0. Hægebostad var uheldig og satte ballen i eget mål ett minutt senere. Johan Emanuel Stakkeland scoret 3-1-målet to minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Omar Alhurani satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Hægebostad. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Jamie Gregor Braun til 2-4 for Giv Akt. Fem minutter senere scoret Andersen sitt andre mål da han gjorde 5-2. Nawaf Jagar Khowen Saadoun gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-5 etter 58 minutters spill. Dermed endte oppgjøret 5-3.

Saadoun fikk gult kort.

Giv Akt leder serien

Etter torsdagens kamp er Hægebostad på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Giv Akt ligger på førsteplass med 18 poeng.

Sebestyen Sarok var dommer.

Giv Akt spiller mot Mandalskameratene 3 26. mai, mens Hægebostad spiller neste kamp mot Mandalskameratene 2 31. mai.