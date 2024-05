Emilie Eftestøl-Aase sendte Kvinesdal tidlig i føringen, men Mandalskameratene utlignet til 1-1 da Dagny Hønneland Gulbrandsen satte ballen i mål etter 16 minutters spill. Samme spiller sendte Mandalskameratene foran da hun satte inn 2-1 seks minutter senere, og Maria Ekeland Osestad scoret for Mandalskameratene og sørget for at stillingen var 3-1 et kvarter før sidebytte. Fem minutter før hvilen la samme spiller på til 4-1 for samme lag. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 til pause.

Målshow etter pause

Samme lag økte ledelsen da Leah Uleberg satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 5-1, og Osestad fikk sitt hattrick etter 63 minutter. Gulbrandsen sikret seg hattrick da hun la på til 7-1 sju minutter senere, og fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Helena Dalene Dyngvold satte inn 8-1. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-1.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Mandalskameratene på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Kvinesdal er på sjetteplass med seks poeng.

Torleiv Allestad var kampleder.

21. mai skal Mandalskameratene møte Flekkefjord, mens Kvinesdal møter Hægebostad.