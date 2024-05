Marius Olsen sendte Øyestad i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutter, og Marius Huseby scoret og doblet ledelsen for Øyestad. Etter 29 minutters spill fikk Øyestad straffespark, og Iliya Akbari satte inn 3-0-målet. Åtte minutter senere reduserte Mandalskameratene 3 da Sindre Vigemyr-Monstad satte inn 1-3-målet. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-3.

Målshow etter pause

Øyestad rykket ytterligere ifra da Carsten Nicolay Kvam Mathiesen økte ledelsen etter et kvarter av andre omgang, og åtte minutter senere økte gjestene ved Sebastian Gundersen. Kristian Skoie Svindland reduserte for Mandalskameratene 3 et kvarter før slutt. Tobias Lærum-Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Øyestad, og tre minutter før slutt scoret Mathiesen igjen da han gjorde 7-2. Lærum-Johansen scoret sitt andre mål da han gjorde 8-2 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-8.

Klatret på tabellen

Det var Øyestads fjerde trepoenger på rad.

Etter lørdagens kamp er Mandalskameratene 3 på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Øyestad er nummer to med 15 poeng.

Paul Jørgen Birkestøl var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Mandalskameratene 3 måle krefter med Imås 2/Jerv 4, mens Øyestad møter Vindbjart 2.