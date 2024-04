Yaman Mohammed ga Mandalskameratene 2 ledelsen tidlig i oppgjøret etter bare tre minutters spill, men Mathias Andersen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål like etterpå. Jens Aksel Ågedal sendte Hægebostad foran da han satte inn 2-1 allerede etter sju minutter, men Mohammed Alkhelo utlignet for Mandalskameratene 2 åtte minutter senere. Mandalskameratene 2 fikk et forsprang igjen da en spiller satte inn 3-2 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3.

Mandalskameratene 2 beholdt føringen

Andersen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Markus van Tha Lian Hmung Rakha sendte samme lag i føringen på nytt etter 65 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-4.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Hægebostad på femteplass på tabellen med null poeng, mens Mandalskameratene 2 ligger på førsteplass med ni poeng.

Adrian Endre Westgård var dommer.

Hægebostad spiller mot Lyngdal 2 18. april, mens Mandalskameratene 2 spiller neste kamp mot FLIK dagen etter.