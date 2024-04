Amaldus Reme Lid ga Mandalskameratene ledelsen etter 22 minutter, og fem minutter senere doblet Mandalskameratene ved Ian Håkonsen. Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei reduserte til 1-2 ved Christian Berger Ausland etter 33 minutters spill, og C. Ausland utlignet da han satte inn 2-2 åtte minutter senere. C. Ausland gjorde hattrick noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Mandalskameratene hadde grunn til å juble mot Gjerstad / Risør / Tvedestrand / Vegårshei

Noen minutter ut i andre omgang utlignet Eirik-Sebastian Kobler Mjelde for Mandalskameratene, og Vetle Abrahamsen Kolås sørget for at hjemmelaget tok ledelsen igjen med sin scoring da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ett minutt før slutt scoret Mandalskameratene ved Mikkel Laudal. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-3.

Topper tabellen

Mandalskameratene har tatt tre poeng i alle kampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Mandalskameratene på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei er på sjetteplass med tre poeng.

Stian Rasmussen var dommer i oppgjøret.

16. april er det ny kamp for Mandalskameratene. Da møter de Donn. Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei skal måle krefter med Jerv samme dag.