Carlsson avgjorde for Våg 3 på overtid

Jonas Kristoffer Salvesen Carlsson scoret det avgjørende målet for Våg 3 i 2-1-seieren over Giv Akt 2 på Nyplass stadion i 6. divisjon, Agder - Avdeling 1 tirsdag. Giv Akt 2 har tapt to kamper på rad.