Øvrebø tok føringen da Jakob Marthinsen satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill, men et kvarter før sidebytte utlignet Mandalskameratene 4 til 1-1. Markus Rike Greibesland sendte Øvrebø i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 seks minutter senere, og Knut Magnus Frigstad sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter før hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Markus Rike Greibesland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Øvrebø etter 42 minutter, og Øvrebø økte ledelsen da Eivind Løvdal satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 5-1. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Gustas Panovas satte inn 6-1 for samme lag, og ett minutt på overtid fullførte Markus Rike Greibesland sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 7-1.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Øvrebø på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Mandalskameratene 4 ligger på sjetteplass med null poeng.

Christian Snemyr Falkgjerdet var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 18. april. Øvrebø skal spille mot Søgne 2, mens Mandalskameratene 4 møter Vindbjart 2.