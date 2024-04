Alexandra Ege sendte Lyngdal i ledelsen et kvarter før hvilen, men Ida Lykke Kristoffersen utlignet for Mandalskameratene ti minutter senere. Athea Pedersen-Gilje sendte Lyngdal i føringen på nytt etter 35 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-2.

Lyngdal holdt stand etter hvilen

Julianne Edvarda Knutsen scoret 3-1-målet for Lyngdal da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Caroline ro reduserte til 2-3 for Mandalskameratene etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Mandalskameratene leder serien

Det var årets første seier for Lyngdal.

Etter torsdagens kamp er Mandalskameratene på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Lyngdal er på andreplass med fire poeng.

Sebestyen Sarok var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Mandalskameratene måle krefter med Flekkefjord, mens Lyngdal møter FLIK.