Randesund 2 fikk et forsprang da Daniel Bjørnholmen-Graham satte inn 1-0 etter kun tre minutters spill, men Eivind Wathne sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Lucas Vlek Nilsen sendte Randesund 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 etter 39 minutter, men tre minutter senere scoret Hansen for Mandalskameratene 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Kunne juble til slutt

18-åringen ga Mandalskameratene 2 ledelsen fem minutter etter sidebytte, og etter 90 minutters spill scoret Casper Nielsen Øverland for Mandalskameratene 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Mandalskameratene 2 leder serien

Mandalskameratene 2 har tatt poeng i de siste fem kampene. Det var Mandalskameratene 2s tredje strake seier.

Etter onsdagens kamp ligger Mandalskameratene 2 på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Randesund 2 er på femteplass med fem poeng.

Heti Hoti dømte oppgjøret.

27. mai er det ny kamp for Randesund 2. Da møter de Donn 2. Mandalskameratene 2 skal måle krefter med Torridal 28. mai.