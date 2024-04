Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow etter pause

Isak Sunde-Dahl sendte Mandalskameratene foran da han satte inn 1-0 fem minutter etter hvilen, og Herman Nodland Frajdenrajch fikk nettsus og doblet ledelsen for Mandalskameratene sju minutter senere. Reinert Reme Lid økte ledelsen for Mandalskameratene da han satte inn 3-0 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-0.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Mandalskameratene på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Vigør er på tiendeplass med fire poeng.

Ingjald Aanonsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Mandalskameratene måle krefter med Lyngdal, mens Vigør møter Fløy.