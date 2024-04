Ole Kristian Spilling sendte Mandalskameratene 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 30 minutter, men Kasper Meyer Larssen utlignet da han satte inn 1-1. Mandalskameratene 3 tok ledelsen igjen da Omar Ahmadi scoret åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 etter første omgang.

Målbonanza etter hvilen

K. Larssen utlignet da han satte inn 2-2 noen minutter ut i andre omgang. Batende ga Mandalskameratene 3 ledelsen på nytt etter 60 minutters spill, og Ahmadi scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 like etterpå. Et kvarter før full tid scoret Spilling igjen da han gjorde 5-2, og Simon Woxen Vatne la på til 6-2 for Mandalskameratene 3 fem minutter senere. Mandalskameratene 3 rykket ytterligere ifra da Mathias Skaar økte ledelsen fem minutter før slutt, og Batende scoret igjen da han gjorde 8-2 fem minutter senere. Samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 9-2 ett minutt på overtid, og to minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Vatne satte inn 10-2. Tre minutter på overtid økte samme lag ved Batende. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 11-2.

Leder serien

Det var Mandalskameratene 3s fjerde seier på rad.

Etter tirsdagens kamp ligger Mandalskameratene 3 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Hisøy er på femteplass med fire poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var kampleder.

3. mai er det ny kamp for Mandalskameratene 3. Da møter de Søgne 2. Hisøy skal måle krefter med Søgne 2 13. mai.