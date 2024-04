Yazan Faraj ga FLIK ledelsen tidlig allerede etter fem minutter, og ni minutter senere doblet FLIK ved Sebastian Boyer. Faraj satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 17 minutters spill, og Eliah Berg Landsverk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for FLIK sju minutter senere. Tre minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Bagic satte inn 5-0 for FLIK. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Målbonanza etter hvilen

Samme lag økte ledelsen da Bagic satte ballen i nettet etter 47 minutter. Dermed var stillingen 6-0, og åtte minutter senere la Julian Nyvoll Genthner på til 7-0 for samme lag. Samme spiller økte til 8-0 for samme lag etter 59 minutters spill, og Simen Thomsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for FLIK. Bagic sikret seg hattrick da han la på til 10-0 ni minutter senere, og Jonah Selseng økte ledelsen da han satte inn 11-0 ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 11-0.

Eliah Berg Landsverk og Faraj fikk gult kort.

Leder serien

Etter mandagens kamp er FLIK serieleder på tabellen med tolv poeng, mens Mandalskameratene 3 er på sjuendeplass med null poeng.

FLIK spiller mot Hægebostad 2. mai, mens Mandalskameratene 3 spiller neste kamp mot Mandalskameratene 2 21. mai.