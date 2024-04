Giv Akt tok ledelsen da Caspian Udland Nodeland scoret bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Giv Akt etter 13 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Hægebostad sikret poeng

Giv Akt-angriperen laget hattrick da han la på til 3-0 noen minutter etter sidebytte. Fem minutter ut i andreomgangen reduserte Jone Eiken til 1-3 for Hægebostad, og en av lagets spillere reduserte til 2-3 for Hægebostad et kvarter før full tid. En spiller gjorde 4-2 rett etterpå. Etter 60 minutter reduserte Hægebostad ved Henrik Andersen, og en av lagets spillere utlignet da han satte inn 4-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-4.

Slik spilles neste runde

Richard Sannes var dommer i kampen.

2. mai er det ny kamp for Giv Akt. Da møter de Kvinesdal. Hægebostad skal måle krefter med Lyngdal 2 3. mai.